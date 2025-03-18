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Военное обозрение

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С начала марта ВСУ потеряли в Курской области столько техники, сколько ранее в среднем теряли за 2,5 месяца на этом фронте

С начала марта ВСУ потеряли в Курской области столько техники, сколько ранее в среднем теряли за 2,5 месяца на этом фронте

Группа автомобильных тягачей, выдвинувшаяся для эвакуации бронетехники, не доехала из Сум до курского приграничья.

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