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Ренье: ЕК уже ведет работу по производству ракет Patriot на Украине

Официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе заявил, что ЕС уже ведет работу по направлениям, связанным с развитием производства ракет-перехватчиков и других стратегических средств ПВО.

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