Полиция Алма-Аты потвердила гибель двух россиянах при пожаре в хостеле

В казахстанском городе Алма-Ата рано утром произошел сильный пожар в одном из местных хостелов. Предварительно, в момент возгорания в нем находились 72 постояльца: 59 из них смогли выбраться самостоятельно, а 13 человек, в том числе двое 22-летних россиян, погибли, задохнувшись угарным газом.