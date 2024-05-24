Русская весна
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Русская весна

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    Да  ПОДОНКУ ДАЛИ   только  ОДИН ПРИКАЗ , ВОЕВАТЬ  до  КОНЦА  а то ему  КОНЕЦ БУДЕТ .....!!!!Зеленский отказал...
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«Формируют клику»: на Украине забили тревогу из-за мятежа в Киеве

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Комментарии
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Eduard
Всё это что бы Зеленского не скинули.Так как на Майдане приходить Послы Европы что бы власть Зеленского сдерживать уже нк будут!
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11 час.
Неонил Принципов
Рвутся кружевные трусики.🤣🤣🤣
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8 час.
Ю
Юрий Зубрин
Не пытается ,а уже превратила с помощью разного рода соскиных,кучм  и прочей нечести ,которая расплодилась на территории украины!
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6 час.

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