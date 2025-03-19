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"Стоят тут, коровы": Ненавидят, разводят и унижают - случай на отдыхе показал реальное отношение к русским в Турции

"Стоят тут, коровы": Ненавидят, разводят и унижают - случай на отдыхе показал реальное отношение к русским в Турции

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