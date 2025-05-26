В Курской области создана группа для реализации поручений Путина

В Курской области создана рабочая группа для реализации поручений президента Путина. На заседании регионального правительства временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн подчеркнул важность контроля выполнения указаний.
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