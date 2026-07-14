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Царьград

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Врач призвала беременных отказаться от суши из-за рисков для плода

Врач призвала беременных отказаться от суши из-за рисков для плода

Врач-диетолог Галина Емельянова из "ФИЦ питания и биотехнологии" предупреждает беременных о рисках употребления суши и роллов из-за возможности заражения листериями и паразитами, что может привести к серьёзным осложнениям для плода и здоровья матери.

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