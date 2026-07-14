Врач призвала беременных отказаться от суши из-за рисков для плода

Врач-диетолог Галина Емельянова из "ФИЦ питания и биотехнологии" предупреждает беременных о рисках употребления суши и роллов из-за возможности заражения листериями и паразитами, что может привести к серьёзным осложнениям для плода и здоровья матери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии