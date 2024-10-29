Тьма тьмущая в подарок для врага. Удары российских ракет погрузили Украину в долгую ночь Юлия СоколоваМинувшая ночь стала продолжением тактики российских сил: удары по стратегическим военным объектам и топливно-энергетической инфраструктуре, используемой Вооружёнными силами Украины (ВСУ), полностью парализовали их планы.