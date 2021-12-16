Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Егоров
    Теперь на мужике ОТЫГРАЮТСЯ !В Симферополе муж...
  • Россиянин
    Ну так ведь на этом некотрые люди большие деньги имеют. Вот и не делают ничего. Мусорная мафия рулит. СК РФ с прокура...Путина удивили не...
  • 6324362 Елен
    предсказатель,,,,,херов,,,😇😇😇Когда все это кон...

Во время дорожных работ на ул. Адмирала Владимирского обнаружен подземный объект

Во время дорожных работ на ул. Адмирала Владимирского обнаружен подземный объект

При проведении дорожных работ на улице Адмирала Владимирского был обнаружен подземный объект. Предположительно, во время Великой Отечественной войны на этом месте были расположены подземные сооружения, относящиеся к казематам 11-й береговой батареи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх