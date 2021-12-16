Во время дорожных работ на ул. Адмирала Владимирского обнаружен подземный объект

При проведении дорожных работ на улице Адмирала Владимирского был обнаружен подземный объект. Предположительно, во время Великой Отечественной войны на этом месте были расположены подземные сооружения, относящиеся к казематам 11-й береговой батареи.
При проведении дорожных работ на улице Адмирала Владимирского был обнаружен подземный объект. Предположительно, во время Великой Отечественной войны на этом месте были расположены подземные сооружения, относящиеся к казематам 11-й береговой батареи.
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