СКА проиграл 4-й матч подряд, осечки «Баварии», «ПСЖ» и «Динамо, требования Валиевой в CAS и другие новости

1. СКА проиграл 4-й матч подряд, на этот раз – дома «Динамо» (1:3), у команды Романа Ротенберга 4 поражения в 6 играх сезона.
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