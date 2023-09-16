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СКА проиграл 4-й матч подряд, осечки «Баварии», «ПСЖ» и «Динамо, требования Валиевой в CAS и другие новости

СКА проиграл 4-й матч подряд, осечки «Баварии», «ПСЖ» и «Динамо, требования Валиевой в CAS и другие новости

1. СКА проиграл 4-й матч подряд, на этот раз – дома «Динамо» (1:3), у команды Романа Ротенберга 4 поражения в 6 играх сезона.

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Комментарии
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Лена Мисько
ой бл.... и Лешенька  Патрикеев туда же ))) сколько же вас озлобленных
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15 час.
Лена Мисько
Чтобы притягивать в свою жизнь хорошее, достаточно не желать никому плохого … всем хорошего дня !!! 🤞💋❤️
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15 час.
Лена Мисько
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15 час.

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