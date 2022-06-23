Карін Жан-П'єр, прес-секретар Білого дому та Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій відповідають на запитання журналістів у Білому домі, 21 червня 2022 року США направлять Україні нову партію військової допомоги на 450 млн доларів За словами представника Білого дому, пакет включає нові високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS Сполучені Штати спрямовують Україні […] Сообщение США надішлють Україні нову партію військової допомоги на 450 млн доларів появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.