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Quote Of The Day By Susan Sarandon: 'I See My Life As An Organism And Not As Something That Is...'

Quote Of The Day By Susan Sarandon: 'I See My Life As An Organism And Not As Something That Is...'

Susan Sarandon shares her outlook on life and all of its adventures.Susan Sarandon shares her outlook on life and all of its adventures.

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