ВС РФ освободили Артельное и Благодатное

Карты перекроили, и это уже не просто цифры на фронтовых картах. Российские подразделения взяли под контроль сразу несколько населенных пунктов — Артельное в Харьковской области, Благодатное в Запорожской, а 19 июля группировка «Восток» зашла в Вольное (Днепропетровская область).