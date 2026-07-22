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Мировое обозрение

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ВС РФ освободили Артельное и Благодатное

ВС РФ освободили Артельное и Благодатное

Карты перекроили, и это уже не просто цифры на фронтовых картах. Российские подразделения взяли под контроль сразу несколько населенных пунктов — Артельное в Харьковской области, Благодатное в Запорожской, а 19 июля группировка «Восток» зашла в Вольное (Днепропетровская область).

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