В Тушине открылся блок детского протезирования центра “Хочу Ходить”

На базе Детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой состоялось официальное открытие нового медицинского блока Детского Центра Протезирования «Хочу Ходить».
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