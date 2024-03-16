Политнавигатор Минобороны РФ официально подтвердило, что вчера два вертолета ВСУ высадили десант в Белгородской области.
Российский спецназ вырезал полсотни украинских десантников
Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Вырезали - класс! Тихо, мирно без ущерба природе и экологии! Огромное спасибо этому спецназ!
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4 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Хохол подох нам всем по хуй.
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4 час.
ВВ
Владимир Витковский
Сравнить это существо даже со скотом- кровно обидеть скот...
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3 час.
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