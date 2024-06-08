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Сонники, гороскопы, гадания

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Нумерологический прогноз на это лето

Нумерологический прогноз на это лето

Рассказываем, на что сделать упор в летние месяцы, и какие трудности вас могут ждать. Если весна ассоциируется с возрождением и началом новой жизни, то лето — это время пика эмоциональной и физической активности.

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