Эксперты объяснили, почему краш-тесты не проводят на высоких скоростях

Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) записал видеоролик, в котором наглядно показал разницу в повреждениях одного и того же автомобиля при столкновении на 40 и 50 милях в час (64 и 80 километров в час).
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