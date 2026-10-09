Юрист Колоколов: Лерчек может потребовать деньги за потерянные украшения

Юрист Евгений Колоколов рассказал «Газете.Ru», при каких обстоятельствах Лерчек (Валерия Чекалина) сможет получить деньги за потерянные украшения стоимостью 14,4 млн рублей.
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