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Газета.ру

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Юрист Колоколов: Лерчек может потребовать деньги за потерянные украшения

Юрист Колоколов: Лерчек может потребовать деньги за потерянные украшения

Юрист Евгений Колоколов рассказал «Газете.Ru», при каких обстоятельствах Лерчек (Валерия Чекалина) сможет получить деньги за потерянные украшения стоимостью 14,4 млн рублей.

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