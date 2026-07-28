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Татар-информ

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«Сфоткай мамину карту – получишь приз»: как мошенники обманывают детей в Сети

«Сфоткай мамину карту – получишь приз»: как мошенники обманывают детей в Сети

Наивность и отсутствие критического мышления делают детей легкой добычей для мошенников в интернете. Аферисты находят их в чатах онлайн-игр, в мессенджерах, социальных сетях – заводят знакомства, входят в доверие и предлагают хорошие призы в обмен на фотографию маминой карты или код с ее телефона.

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