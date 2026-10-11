Почему постбиотики — это новый шанс для кишечника: секреты здоровья от ученых

Вы когда-нибудь задумывались, что кроме живых бактерий пробиотиков могут помочь вашему кишечнику и другие вещи? Оказывается, да! Речь идет о постбиотиках — это не просто модное слово, а настоящий прорыв в поддержке микробиоты.
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