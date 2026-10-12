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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Афганистан хочет сыграть с Россией в ноябре, заявил глава федерации: «Сотрудничаем с РФС по вопросам развития футбола. Будем рады приехать в РФ или сыграть на нейтральном поле»

В Федерации футбола Афганистана заявили о желании провести товарищеский матч со сборной России в ноябре.

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