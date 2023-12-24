Электроскутер как идеальный подарок на Новый Год Юлия ПономареваВ современном мире, где стремительное развитие технологий сменяет традиционные подарки, выбор идеального новогоднего презента становится все более интригующим заданием.
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