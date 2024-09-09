«Обладает антиоксидантным эффектом»: врач Маршинцева назвала приемлемую дозу вина

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева объяснила, сколько вина можно выпить без ущерба для здоровья. Врач Маршинцева сообщила, что красное сухое вино является напитком, который допустим к употреблению в умеренном количестве.
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