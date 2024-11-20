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Царьград

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На те же грабли: Байден навалился на Россию по методу Обамы, даже жёстче. Трампу не оставляют выбора

На те же грабли: Байден навалился на Россию по методу Обамы, даже жёстче. Трампу не оставляют выбора

Мир идёт на те же грабли, что и восемь лет назад. Джо Байден навалился на Россию по методу Барака Обамы, даже жёстче.

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