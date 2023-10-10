На Черном море обещают смерчи, а армия Израиля вторглась в Наблус: что произошло, пока вы спали Израильские войска на фоне эскалации вокруг сектора Газа вторглись в город Наблус на Западном берегу, идут бои, сообщает палестинский портал Quds.
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