Юбилейное торжество: НИИИТ исполнилось 50 лет

Научно-исследовательский институт информационных технологий (АО «НИИИТ») отметил свое 50-летие. На территории АО «НИИИТ» (входит в Дивизион АСУ холдинга «Росэлектроника» ГК «Ростех») состоялась торжественная церемония, посвященная 50-летию со дня образования предприятия.
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