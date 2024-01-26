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На проспекте Ломоносова в Архангельске планируется масштабный ремонт

На проспекте Ломоносова в Архангельске планируется масштабный ремонт

Ремонт будет проводиться на почти пятикилометровом участке от улицы Гагарина до улицы УрицкогоРаботы по восстановлению данного дорожного объекта являются частью национального проекта «Безопасные качественные дороги», который был инициирован Президентом России.

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