Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы

А нужно ли такое России? А будет легче от этого решение тем, кто на ЛБС? А тем, кто в приграничных районах? Укры передохнУт, а вот дадут ли россиянам отдохнуть?

Михаил Гриф

Даже Сталин, на знамени партии которого было написано "Пролетарии всех стран - соединяйтесь" на разных языках, не устраивал во время ВОВ никаких перемирий с фашистами на 1 мая - день международной солидарности трудящихся! А папа Вова, видно, устал играть в войнушку. Уже хочет мира. С другой стороны, если западные хозяева Зеленского не станут соблюдать это перемирие, у нас теоретически будут полностью развязаны руки. Ну готовьтесь тогда господа-товарищи к возможной тотальной войне...