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Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы

Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы

Снова перемирие. Второе по инициативе России за последний месяц. И не на тридцать часов (тогда ВСУшники около пяти тысяч раз нарушили режим прекращения огня), а на три дня.

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Комментарии
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Валентина Кожевникова
А нужно ли такое России? А будет легче от этого решение тем, кто на ЛБС? А тем, кто в приграничных районах? Укры передохнУт, а вот дадут ли россиянам отдохнуть?
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10 час.
Михаил Гриф
Даже Сталин, на знамени партии которого было написано &quot;Пролетарии всех стран - соединяйтесь&quot; на разных языках, не устраивал во время ВОВ никаких перемирий с фашистами на 1 мая - день международной солидарности трудящихся! А папа Вова, видно, устал играть в войнушку. Уже хочет мира. С другой стороны, если западные хозяева Зеленского не станут соблюдать это перемирие, у нас теоретически будут полностью развязаны руки. Ну готовьтесь тогда господа-товарищи к возможной тотальной войне...
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10 час.
Владимир Елкин
Лучшим подарком стране ко дню 80-летия Победы было бы выравнивания ул.Банковской в Киеве и всех коттеджей бандеровской верхушки с уровнем моря!
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4 час.
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