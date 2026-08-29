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Пункт-А

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В астраханских школах будут выращивать кадровый урожай для местного агропрома

В астраханских школах будут выращивать кадровый урожай для местного агропрома

1 сентября в пяти районах области откроются десять профильных агроклассов для 242 учеников. Проект реализуется в рамках нацпроекта по технологическому обеспечению продовольственной безопасности при научной поддержке ключевых вузов региона — АГУ, АГТУ и Астраханского агротехникума.

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