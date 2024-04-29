СМИ: Зоран Лукич покинет БК "Нижний Новгород"

Зоран Лукич, много лет занимающий пост главного тренера нижегородских баскетболистов, может уйти.Зоран Лукич может покинуть баскетбольный клуб "Нижний Новгород", но остаться тренером сборной России, сообщает телеграмм-канал "Перехват".
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