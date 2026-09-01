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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Байер» купил Диаби у «Аль-Иттихада» за 30 млн евро. Контракт с вингером – до 2031 года

Мусса Диаби вернулся в « Байер ».  Немецкий клуб объявил о трансфере вингера « Аль-Иттихада ». Стороны заключили контракт до 30 июня 2031 года.

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