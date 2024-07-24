Пожилую пассажирку госпитализировали в больницу после поездки в троллейбусе

Инцидент произошел возле дома 49 по улице Кирова в Смоленске. Как сообщили в Госавтоинспекции, 70-летняя женщина-водитель, управляя троллейбусом, при движении допустила падение 77-летней пенсионерки в салоне общественного транспорта.
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