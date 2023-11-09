В России 80% мигрантов не имеют разрешения на работу

Первый заместитель руководителя комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев сообщил, что только 20% мигрантов, приехавших в Россию, имеют разрешение на работу для иностранцев (трудовой патент).
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