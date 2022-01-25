В Петербурге первую партию вакцины «Спутник М» распределят среди детей из группы риска

Вице-губернатор Ирина Потехина сообщила, что власти Санкт-Петербурга планируют распределить первую партию вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М», поступившей в город, в пользу детей с особенностями здоровья, находящимся в группе риска.
Вице-губернатор Ирина Потехина сообщила, что власти Санкт-Петербурга планируют распределить первую партию вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М», поступившей в город, в пользу детей с особенностями здоровья, находящимся в группе риска.
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