The Assessment Gap in U.S. Counter-Terrorism Strikes

For eight years I helped decide whether American counter-terrorism money was working.As a programs advisor in the State Department’s Bureau of Counterterrorism from 2018 to 2025, I oversaw about 20 projects in East Africa worth roughly $80 million a year.
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