В России отреагировали на слова Трампа об угрозе третьей мировой войны в ближайшее время

Трудно не согласиться с заявлением кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе третьей мировой войны в ближайшее время, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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