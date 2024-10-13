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В России отреагировали на слова Трампа об угрозе третьей мировой войны в ближайшее время

В России отреагировали на слова Трампа об угрозе третьей мировой войны в ближайшее время

Трудно не согласиться с заявлением кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе третьей мировой войны в ближайшее время, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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