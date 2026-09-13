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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Денис Чертыков и Александра Бородинова стали победителями Ярославского полумарафона

13 сентября в Ярославле прошел полумарафон от организаторов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанциях 10, 5 и 3 км.

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