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  • vagas Karlito
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Инициатива Туркмении: энергетический пояс Евразии от АТР до Европы

Инициатива Туркмении: энергетический пояс Евразии от АТР до Европы

Гурбангулы Бердымухамедов предложил на форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum" создать энергетический пояс, связывающий Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Европу, для укрепления экономических связей исламских стран.

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