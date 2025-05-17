Инициатива Туркмении: энергетический пояс Евразии от АТР до Европы

Гурбангулы Бердымухамедов предложил на форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum" создать энергетический пояс, связывающий Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Европу, для укрепления экономических связей исламских стран.
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