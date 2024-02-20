Как отличить настоящий сыр от поддельного Любители сыра, размышляли ли вы когда-нибудь, каким образом создается ваш любимый деликатес? Давайте погрузимся в мир сыроварения и узнаем, что стоит за каждым кусочком этого полезного и вкусного продукта.