Тренер "Факела" Василенко отказался ссылаться на невезение в проигранных матчах

Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко после матча против московского «Спартака» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не верит в отсутствие удачи у его команды.
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