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Добрый Мир

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Россия уже который месяц формирует ударный кулак в тылу численностью 350 тыс. чел.: что замышляет ведомство Шойгу?

Россия уже который месяц формирует ударный кулак в тылу численностью 350 тыс. чел.: что замышляет ведомство Шойгу?

7K прочитали Ранее, в начале лета, мы писали о том, что Россия создает и активно снабжает армию численностью в 300 тыс.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Что бы не предприняла Россия, результат буден один -денацификация и демилитаризация этой территории. По российским лекалам, а не по американским обманухам.
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