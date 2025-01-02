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РБК: россияне в 2024 году направили на вклады три четверти новых сбережений

РБК: россияне в 2024 году направили на вклады три четверти новых сбережений

Россияне в 2024 году направили на вклады три четверти новых сбережений, пишет РБК. Отмечается, что за период с января по октябрь совокупные сбережения российских домохозяйств увеличились на 10,64 трлн рублей.

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