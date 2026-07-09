Неправомерные действия сотрудников территориальных центров комплектования (аналог военкоматов) на Украине приведут к масштабным акциям протеста и бунтам, которые значительно превзойдут произошедшее накануне во Львове.
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