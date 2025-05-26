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Царьград

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Заблудились в облаках. Два дрона ВСУ столкнулись в небе и взорвались в воздухе. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Заблудились в облаках. Два дрона ВСУ столкнулись в небе и взорвались в воздухе. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Украинские беспилотники дезориентировались в ходе атаки и взорвались в Липецкой области. Никто при этом не пострадал, зрители остались довольны.

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