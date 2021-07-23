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Иностранцы назвали факты о России, в которые они не верили, пока не приехали к нам в страну

Иностранцы назвали факты о России, в которые они не верили, пока не приехали к нам в страну

Сегодня у нас ненаучно-развлекательная статья. Хотя, почему ненаучная? Все сделано в соответствии с методиками социологии.

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Александр Донигевич
В ЦЕЛОМ ОБЫЧНО .
вага карлито
По поводу красивых людей я еще задумывался при социализме! Тогда выбор был естественный не омраченный сильно меркантильными интересами а сегодня это будет вряд ли!Деньги делают не все красацы зато красавицы готовы виснуть за бабло на шее тех у кого они имеются! Редкий случай выбора достойного не омрачнного баблом!
Алла Дубинина
Мы с иностранцами как посетители зоопарка. Осталось разобраться кто есть кто и кто в клетке , а кто вне ее. Но главное, что интересно

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