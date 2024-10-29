Дефицит квадов: кто фаворит на этапе Гран-при России в Казани

Старт российской серии Гран-при в Магнитогорске, казалось бы, подарил надежду на то, что российское фигурное катание даже на третий год международной изоляции не то что не потеряло в уровне и качестве, наоборот, расцветает, как в лучшие годы, и движется только вперед.
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