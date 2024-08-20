Трамп обвинил демократов в первом государственном перевороте в истории США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил демократов в устроенном в стране перевороте из-за неспособности действующего главы государства Джо Байдена конкурировать с ним на выборах.
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