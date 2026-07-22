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Укро-политолог: Мы и Россия подходим к дилемме 1917 года – кто рухнет первым?

Укро-политолог: Мы и Россия подходим к дилемме 1917 года – кто рухнет первым?

Среди насильно мобилизованных украинцев закипают опасные для государства настроения. Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент .

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Комментарии
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Лев Добрый
Придурок, вы давно уже рухнули, просто вы живёте за счёт ЕС и США! Молитесь на Путина, за то, что вы живы!😜👈👀🤪
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1 м.