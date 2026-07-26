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Аргументы и Факты

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Учитель Снегуров оценил новые правила борьбы со срывами уроков

Учитель Снегуров оценил новые правила борьбы со срывами уроков

Новый порядок реагирования на плохое поведение школьников не решит проблему систематических срывов занятий, заявил «Москве 24» заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров.

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