Учитель Снегуров оценил новые правила борьбы со срывами уроков

Новый порядок реагирования на плохое поведение школьников не решит проблему систематических срывов занятий, заявил «Москве 24» заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии