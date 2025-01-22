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Почему в русских сказках детей воспитывают бабушка и дедушка: исследование фольклорных традиций и реалий прошлого

Почему в русских сказках детей воспитывают бабушка и дедушка: исследование фольклорных традиций и реалий прошлого

Почему в русских сказках детей воспитывают бабушка и дедушка: исследование фольклорных традиций и реалий прошлого Ирина ВальковаРусские народные сказки — это кладезь мудрости, символизма и отголосок реальной жизни наших предков.

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